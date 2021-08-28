الفلبين تسجل ثاني أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الفلبين، السبت، عن حصيلة يومية قياسية جديدة من إصابات فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.



ومددت الحكومة ثاني أعلى مستوى من القيود في منطقة العاصمة لأسبوع آخر.

وسجلت وزارة الصحة 19 ألفا و441 إصابة جديدة بكوفيد-19، السبت، وهي ثاني أعلى حصيلة في يوم واحد منذ بدء الجائحة العام الماضي، وهذا دفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 1.93 مليون. وارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 167 حالة ليصل الإجمالي إلى 33008 .

وقالت الوزارة: "قد تواصل إصابات كوفيد-19 الارتفاع في الأيام المقبلة"، وحثت المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية بصرامة وتلقي التطعيم والخضوع للعزل على الفور في حال كانت لديهم أعراض.

وجرى إلقاء اللائمة في الزيادة في الإصابات على سلالة دلتا شديد العدوى المتحورة لفيروس كورونا.

وأعلن المتحدث الرئاسي هاري روكي، السبت، أن القيود في منطقة مانيلا الكبرى التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، سوف يتم تمديدها لأسبوع حتى السابع من سبتمبر/ أيلول.

وفي ظل ثاني أعلى مستوى من قيود مكافحة فيروس كورونا، يتم السماح للشركات بالعمل بأقصى قدراتها ولكن الأنشطة عالية الخطورة مثل تناول الطعام في أماكن مغلقة والتجمعات الدينية وخدمات العناية الشخصية مازالت ممنوعة.

ووسط الزيادة في الإصابات، كثفت الحكومة حملة التطعيم، فحتى 26 أغسطس/ آب أصبح 13.5 مليون فلبيني أو 12% من إجمالي التعداد السكاني ملقحين بالكامل ضد كوفيد-19.