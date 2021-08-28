احذر من اختراق بياناتك على بوابة جوجل الرقمية بهذه الطرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وفرت جوجل بوابة رقمية خاصة للمستخدمين لمتابعة جميع أنشطتهم والأمور التي تقوم بها عبر خدماتها.



وتشمل البوابة معلومات عن استخدامك لتطبيق خرائط جوجل وتطبيقات جوجل الأخرى مثل يوتيوب ومتجر جوجل بلاي وغيرها من الخدمات.

وتقول جوجل إن الهدف من البوابة الرقمية هو زيادة تخصيص تجربة استخدام خدماتها، حيث تساعد هذه المعلومات الشركة في توقع الأمور التي يمكن أن تحتاجها لاحقًا.

لكن تمثل البوابة تهديدًا كبيرًا على أمنك الشخصي وخصوصيتك، لذلك يجب أن تقوم بحمايتها باستخدام كلمة مرور خاصة بها.

يمكنك وضع كلمة المرور الخاصة لهذا السجل ومنع الوصول إليه إلا باستخدام هذه الكلمة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع سجل النشاط، وبعد ذلك اضغط على علامة الثلاثة الأشرطة الموجودة بالأعلى.

وتعرض لك هذه العلامة جميع الاختيارات المتعلقة بالخدمة التي تحتاجها، ثم اضغط على التحكم في النشاط.

وتجد بعد ذلك أنواع الأنشطة المختلفة مقسمة إلى أكثر من قسم بحسب نوعها، حيث تجد قسم خاص لليوتيوب وآخر للخرائط.

لذلك أضغط على اختيار إدارة النشاط الموجودة تحت أول قسم داخل إعدادات النشاط.

وبعد ذلك اختر طلب زيادة التأكيد قبل الوصول إلى الخدمة، وبعد ذلك احفظ التغييرات التي قمت بها.

ومن ثم يطلب منك الموقع إدخال حساب جوجل مجددًا داخله حتى تؤكد شخصيتك.

وعندما تحاول الوصول إلى بند من بنود سجل النشاط الخاص بك، فإن الموقع يطلب منك إدخال كلمة مرور حساب جوجل مباشرةً.

أصبحت الحماية الشخصية عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا لكل مستخدمي الشبكة المعلوماتية، وذلك بسبب التعاملات المالية المنتشرة عبر جميع مواقع الإنترنت ومخاطر سرقات الهوية المتكررة.

لذلك يجب أن تهتم بحماية أي مكان يحتفظ بمعلوماتك عنك، ويكون من الأفضل أن تتجنب استخدام المواقع التي تجمع عنك بيانات زائدة.

ولكن من الصعب تجنب استخدام خدمات مثل جوجل. حيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.