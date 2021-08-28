ملك الأردن: دعم العراق أولوية للجميع

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات العاهل الأردني خلال كلمة ألقاها في قمة الشراكة والتعاون بالعاصمة العراقية بغداد، والتي أضاف فيها أن "وجودنا في بغداد هو لتعزيز سياسة الانفتاح"، حسبما نقلت قناة "العربية".

وشدد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على أن العراق يعمل بجد من أجل ترسيخ دولة الدستور والقانون منذ أعوام.

وأعرب العاهل الأردني عن سعادته بوجوده بالعراق للمرة الثانية في أقل من شهرين، مؤكدا أن "اجتماعنا دليل على دور العراق المركزي في تعزيز الحوار الإقليمي من خلال تبني سياسة التوازن والانفتاح".

ووصل ملك الأردن عبد الله الثاني، العاصمة العراقية بغداد السبت، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكان في استقباله الملك لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل للمشاركة أيضا في أعمال المؤتمر، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح لدى وصوله مطار بغداد الدولي إضافة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بحسب ما نقل موقع "الرؤية".