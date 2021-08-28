السودان يتسلم أكثر من 200 ألف جرعة من لقاحات (كوفيد-19) من فرنسا

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة الصحة السودانية و"يونيسيف" في بيانات منفصلة لهما عن تلقي السودان 218 ألف و400 جرعة من لقاح (كوفيد-19) من فرنسا، وفقا لوكالة "رويترز".

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وأشاروا إلى أن اللقاحات تم تسليمها بدعم من "يونيسيف" من خلال منشأة "كوفاكس".

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، تلقى السودان 820 ألف جرعة أولية من لقاح الفيروس التاجي من إنتاج شركة "أسترا زينيكا" من خلال "كوفاكس" و"يونيسيف".

كما أنها تلقت في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب 606 ألف و700 جرعة من لقاحات "جونسون آند جونسون" كتبرع من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تبرعت الصين لها بكميات من لقاح (كوفيد-19) التابع لشركة "سينوفارم".

وقالت "يونيسيف"، أمس الجمعة، إن أكثر من 800 ألف شخص في السودان، بمن فيهم العاملون الصحيون، تم تطعيمهم منذ مارس 2021 بأول شحنة من "كوفاكس" وتبرعات أخرى.

وتابعت أن معظمهم تناولوا جرعة واحدة فقط، وستساهم الشحنة الجديدة القادمة من فرنسا في زيادة عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

كما أكدت "يونيسيف" في بيانها أن "التطعيمات تأتي في وقت حرج، إذ ترتفع أعداد المصابين بينما تستعد البلاد لإعادة فتح المدارس بعد 3 سنوات من الإغلاقات العديدة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أنها ستبدأ حملة تطعيم ثانية ضد فيروس كورونا في بعض ولايات السودان الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، غدا الأحد، بعد تلقي دفعات جديدة من اللقاحات.

واعتبارا من 26 أغسطس/ آب الجاري، أبلغت وزارة الصحة السودانية عن 37699 إصابة بفيروس كورونا، و2831 حالة وفاة منذ بداية جائحة الفيروس التاجي في مارس 2020.