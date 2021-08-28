اتحاد الصحفيين العرب يكشف ملفات مهمة لمصر في قمة بغداد لدول الجوار

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ميري، إن مصر كانت حريصة على حضور قمة بغداد للتأكيد على مساعدة العراق الشقيق على استعادة دوره الإقليمي وأمنه واستقراره واستقلاله.

وأوضح، قائلا "إن أهم الملفات التي سيبحثها الرئيس المصري خلال مشاركته في قمة بغداد أعتقد تتعلق بالتعاون الاقتصادي والحوار بين الدول المشاركة، وتوقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة ربما نشهد الإعلان عنها خلال جلسات المؤتمر".

واختتم الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب بأن المؤتمر يهتم بالشق الاقتصادي والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب بين الدول المشاركة.

ووصل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في مؤتمر التعاون والشراكة بين الجوار.

© Sputnik . Mohamed Hemeda رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وأفادت مراسلتنا بأن وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين استقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي وصل إلى مطار بغداد الدولي اليوم للمشاركة في المؤتمر.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة بغداد بعد منتصف ليلة أمس، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وجهت الحكومة العراقية، في وقت سابق، دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة دول جوار العراق، التي تستضيفها العاصمة بغداد اليوم السبت 28 أغسطس/آب.