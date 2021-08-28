شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم: مؤتمر بغداد فرصة لبلورة رؤية جديدة من العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية اليوم في بيان له، اليوم السبت، بالأشقاء والأصدقاء المشاركين في مؤتمر بغداد المحبة والسلام للتعاون والشراكة لدول الجوار، مؤكدا أن هذه القمة تمثل خطوة مهمة باتجاه إستعادة دور العراق الريادي في المنطقة والعالم، مبينا أنها فرصة مؤاتية لبلورة رؤية جديدة من العلاقات و الإنفتاح والتعاون من جهة، وتأكيد إحترام السيادة العراقية والتعاون من أجل حلحلة الخلافات بالمنطقة من جهة أخرى.

أعرب الحكيم عن أمله في أن تثمر مخرجاته عن رؤى مشتركة وقرارات موحدة تسهم باستقرار دول المنطقة سياسيا وأمنيا وإقتصاديا وتنمويا.