شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم: مؤتمر بغداد فرصة لبلورة رؤية جديدة من العلاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحب عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية اليوم في بيان له، اليوم السبت، بالأشقاء والأصدقاء المشاركين في مؤتمر بغداد المحبة والسلام للتعاون والشراكة لدول الجوار، مؤكدا أن هذه القمة تمثل خطوة مهمة باتجاه إستعادة دور العراق الريادي في المنطقة والعالم، مبينا أنها فرصة مؤاتية لبلورة رؤية جديدة من العلاقات و الإنفتاح والتعاون من جهة، وتأكيد إحترام السيادة العراقية والتعاون من أجل حلحلة الخلافات بالمنطقة من جهة أخرى.
أعرب الحكيم عن أمله في أن تثمر مخرجاته عن رؤى مشتركة وقرارات موحدة تسهم باستقرار دول المنطقة سياسيا وأمنيا وإقتصاديا وتنمويا.
وقد انطلقت قمة بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة كل من مصر الأردن وتركيا وإيران والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.
فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان القمة التي تعقد في بغداد اليوم تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، وهي "حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".