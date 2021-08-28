شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يؤكد التزام بلاده بمساعدة القوات العراقية لمحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مشاركته في مؤتمر بغداد من أجل معاناة الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب، مؤكدا التزام بلاده في مساعدة القوات العراقية في محاربة الإرهاب.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التعاون والشراكة في العاصمة بغداد: "مصممون على المضي قدما في محاربة الإرهاب، وندعم تعزيز سيادة العراق من أجل ضمان أمنه".

ويسعى العراق عبر المؤتمر إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المجتمعين سيؤكدون على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب.

ويرجّح أن تتمحور المحادثات حول التطورات المتسارعة في أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على البلاد، وبروز تنظيم داعش الذي تبنى الخميس اعتداء على مطار كابل، ما يعزّز المخاوف من تصاعد نفوذه مجددا، بعد أن تمّ دحره في العراق في 2017 وفي سوريا في 2018 بدعم من تحالف دولي بقيادة أمريكية.