شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وزير الخارجية السعودي تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم/ السبت/ مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على دعم المملكة العربية ا لسعودية للعراق في استضافته لهذا المؤتمر، وما يشكله من أهمية كبيرة في تأكيد أمن المنطقة واستقرارها.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.