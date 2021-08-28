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رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وزير الخارجية السعودي تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم/ السبت/ مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على دعم المملكة العربية ا لسعودية للعراق في استضافته لهذا المؤتمر، وما يشكله من أهمية كبيرة في تأكيد أمن المنطقة واستقرارها.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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