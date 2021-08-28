شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى: ندعم أمن واستقرار وسيادة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص دول مجلس التعاون في تنمية العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق، ودعم دول المجلس للعراق فى تحقيق أمنه واستقراره وسيادته وإعماره، وكذلك تنمية العلاقات والتعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات ولا سيما التجارية والاقتصادية، وفق بيان صحفى صادر عن المجلس.

جاء ذلك خلال لقائه مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك على هامش المشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم .

وانطلقت قمة بغداد للتعاون والشراكة، منذ قليل، بمشاركة كل من مصر الأردن وتركيا وإيران والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.