شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: العراق انتصر على داعش بمساعدة دول الجوار والمجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، رفض استخدام بلاده ساحة للصراعات الدولية والإقليمية، قائلا: "واجهنا الكثير من التحديات على مستويات مختلفة".

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التعاون والشراكة في العاصمة بغداد: "العراق انتصر على داعش بمساعدة دول الجوار والمجتمع الدولي."

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القمة التي تعقد في بغداد اليوم تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، وهي "حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".