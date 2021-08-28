شركة أبل تحفز الناشرين بميزة جديدة في "أبل نيوز"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل الأمريكية أن ناشري الأخبار الذين يشاركون في "أبل نيوز" سيكونون مؤهلين لتخفيض رسوم اشتراكات "آب ستور".



وذكرت عملاقة صناعة التكنولوجيا والمالكة لمتجر تطبيقات "آيفون" في بيان لها، أن ناشري الأخبار المشاركين في "أبل نيوز" مرشحون لتلقي خفضًا في رسوم متجر التطبيقات "آب ستور" في العام الأول من 15% إلى 30%.

وتأتي هذه الخطوة كمثال على سماح أبل باستثناءات فيما يتعلق بالرسوم على عمليات الشراء داخل متجر التطبيقات، بعد انتقادات قوية من جانب مطوري التطبيقات والمنظمين مؤخرًا.

وللاستفادة من خصومات أبل المخصصة للناشرين على "آب ستور"، يتعين عليهم التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج جديد تطلقه "أبل" تحت اسم "نيوز بارتنر"، على أن يبدأ التقدم إلى البرنامج عبر موقع الشركة اعتبارًا من اليوم.

وتتيح أبل خدمة "نيوز سيرفس" في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، لكن الناشرين خارج هذه الدول يمكنهم إمداد الشركة بموجز أخبار والدخول في البرنامج.