ألمانيا: 60.1% من السكان تلقوا تطعيماً كاملاً ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تلقى 60.1% من السكان في ألمانيا (ما يعادل نحو 50 مليون نسمة) حتى الآن تطعيماً كاملاً من جرعتين ضد كورونا، بحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية اليوم السبت.



ووفق البيانات، تلقى أقل بقليل من 65%من السكان في ألمانيا جرعة أولى، على الأقل، من لقاح مضاد لكورونا (ما يعادل 54 مليون نسمة).

وحث وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين مجددا اليوم على تلقي اللقاح، وغرد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل لقاح يساعدنا على اجتياز الخريف والشتاء معا بأمان".

واعتبارا من 7 يونيو(حزيران) الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم أن يطلب موعدا للحصول على اللقاح، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاماً، والمقيمين بدور المسنين والرعاية، والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.