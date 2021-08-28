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نمر ينقض على عارضة أزياء أثناء جلسة تصوير.. إليك ما حدث؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

نمر ينقض على عارضة أزياء أثناء جلسة تصوير.. إليك ما حدث؟

متابعات_الخليج 365

هاجم نمر عارضة أزياء ألمانية خلال جلسة تصوير كانت تقوم بها داخل القفص الخاص به مع مالكته، ما أدى إلى تعرضها لإصابات عديدة في منطقة الرأس.

 

وتحقق الشرطة الألمانية في ملابسات الحادث، الذي تعرضت له جيسيكا ليدوف (36 عاماً)، خاصة أنه نتج عن إهمال من مالكة النمر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

 

وقال موقع "ذا شيرواكرونيكال" الأمريكي، إن الحادث وقع في ولاية "ساكسونيا أنهالت"، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق مع مالكة النمر، بعد نقل ليدوف إلى المستشفى.

 

وأوضح أن ليدوفردخلت قفص النمر مع صاحبته، لكنها تعرضت لهجوم مفاجئ من النمر الذي قام بعضها في منطقة الرأس

 

ولفت الموقع إلى أن النمر الذي هاجم عارضة الأزياء الألمانية شارك في عدة جلسات تصوير مع آخرين في وقت سابق.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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