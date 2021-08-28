شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة رسالة طمأنينة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، أن انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور زعماء دول الجوار والدول الصديقة ومسؤولين كبار يعد رسالة اطمئنان للجميع.

وقال اللواء رسول في حديث لتلفزيون السومرية العراقي، إن "العراق حقق استقرارا أمنيا وهو بصدد تحقيق استقرار سياسي واقتصادي على إثر عقد مؤتمر بغداد"، مبينا أنه وبعد عقد القمة سيشهد العراق توافدا للعديد من الدول وجلب الاستثمارات".

ولفت رسول إلى أن "مشاركة زعماء دول الجوار وعدد من دول المنطقة سيترك أثرا كبيرا وسيوصل رسالة مهمة إلى العالم بأن الوضع في العراق مستقر".