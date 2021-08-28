شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: عون ورئيس الحكومة يتحملان مسئولية ما يحدث بمحطات الوقود فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى رئيس لبنان العماد ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، قائلا: "أنتم تتحملون مسؤولية كل ما يجرى على محطات بيع المحروقات هذه الأيام، كما تتحملون مسؤولية اي حادثة تقع على هذه المحطات"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف جعجع، أي تقصير في أي مستشفى أو قطاع، وأي انهيار يحصل في معمل أو مقهى أو متجر نتيجة الفوضى العارمة السائدة في سوق المحروقات في لبنان.

واستكمل قائلا:"تتحملون مسؤولية كل ذلك، لأن الحل واضح ومعروف، وأنتم تحجمون عن اتخاذ القرار، الحل الفعلي هو بتحرير أسعار المحروقات والدواء وإصدار البطاقة التمويلية فورا. وكل ما عدا ذلك تأزيم أكبر فأكبر وفوضى تنتشر أبعد وأبعد ومواطن لبناني متروك لقدره".