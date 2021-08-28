الرئيس العراقي: استقرار العراق يعد ركنا أساسيا في منظومة إقليمية تحارب التطرف والإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد- سبوتنيك. وقال صالح، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد "نقدر دعم فرنسا للعراق في الحرب ضد الإرهاب"، مؤكدا أن "العراق المستقر ركن أساسي لمنظومة إقليمية تحارب التطرف والإرهاب".

وشدد صالح أن "فرنسا تبقى شريكا أساسيا للعراق بمختلف المجالات".

من جانبه، قال ماكرون إن "فرنسا مستمرة بالوقوف إلى جانب العراق في مواجهة التحديات"، مضيفا "مؤتمر بغداد يأتي في مرحلة مهمة جدا وسنعزز التعاون الثنائي مع العراق".

وشدد ماكرون أن "مؤتمر بغداد سيضع إطار التعاون المشترك حول سبل مكافحة الإرهاب".

هذا وتوجه الكاظمي في وقت سابق بالشكر إلى ماكرون لمشاركته في مؤتمر بغداد، وقال "العراق وفرنسا شريكان أساسيان في محاربة الإرهاب، ونثمن الدور الفرنسي في دعم العراق في مجالات محاربة الإرهاب، سواء بنحو مباشر أو عبر تواجد فرنسا ضمن التحالف الدول، ونطمح إلى تعاون أكبر في المجالات الاستخبارية والأمنية".