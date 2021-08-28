شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يصل العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الملك الأردني عبد الله الثاني إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكان فى استقباله مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى.

فيما تواصل الوفود المشاركة فى مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون فى التوافد إلى مقر انعقاد المؤتمر، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى أعمال المؤتمر، وعقد جلسات مباحثات ثنائية وموسعة مع الرئيس العراقى برهم صالح.

يذكر أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي دعا اليه الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الأوسط بأكمله.