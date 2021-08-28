شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني متأثرا برصاص القوات الإسرائيلية شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد صباح اليوم طفل فلسطيني من حي التفاح شرق مدينة غزة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية، خلال تظاهرة سلمية شرق مدينة غزة.

وقال مصدر طبي إن الطفل عمر حسن أبو النيل (13 عاما) توفي متأثرا بجروح أصيب بها يوم /السبت/ الماضي قرب الشريط الحدودي شرق المدينة.

وكان 41 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال، أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية، التي قمعت تظاهرة سلمية شرق مدينة غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى.