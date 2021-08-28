سحب "الدكتوراه الفخرية" من الفنان المصري محمد رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر "المركز الثقافي الألماني الدولي" في لبنان سحب "الدكتوراه الفخرية"، التي كان قد منحها للفنان المصري محمد رمضان.



وقال المركز في بيان أصدره، امس: "لم نكن نعلم أبداً، أبداً، أبداً، شيئاً عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان".

واستنكر المركز "أفعال محمد رمضان" قائلًا: "لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قراراً بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك".

وكان محمد رمضان قد أعلن، الخميس، حصوله على "الدكتوراه الفخرية" ولقب "سفير الشباب العرب" من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وكتب محمد رمضان على صفحته على موقع فيسبوك: "شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي".

وأثار ما كتبه رمضان ضجة وجدلا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تبرأت جهات فنية وثقافية في لبنان من منح رمضان "الدكتوراه الفخرية".

وقال وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى في لقاء تلفزيوني إن الوزارة لم تتدخل في اختيار المكرمين ولا تعلم المعايير التي تختار على أساسها لجنة الجائزة المكرمين.

وبدورها، قالت السفارة الألمانية في العاصمة المصرية القاهرة عبر صفحتها على فيسبوك إن "المركز الثقافي الألماني في لبنان لا يتبع الحكومة الألمانية إطلاقا.. ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية".