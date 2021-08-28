ماكرون: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت في بغداد، "مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "من الضروري الجلوس خلال مؤتمر بغداد على طاولة واحدة".

وأضاف ماكرون أن "العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب وفرنسا حريصة على استقرار العراق وأمنه"، مؤكدا أن "فرنسا ساهمت في حرب العراق ضد داعش الإرهابية".

وتابع ماكرون "الزيارات المتبادلة بين البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية ومستمرون بدعم الجهود العراقيّة لإعادة النازحين"، مشيرا إلى أن "فرنسا خصصت ميزانية لدعم استقرار المناطق المحررة ونؤكد التزام فرنسا بدعم العراق".

من جانبه، توجه الكاظمي بالشكر إلى ماكرون لمشاركته في مؤتمر بغداد، وقال "العراق وفرنسا شريكان أساسيان في محاربة الإرهاب، ونثمن الدور الفرنسي في دعم العراق في مجالات محاربة الإرهاب، سواء بنحو مباشر أو عبر تواجد فرنسا ضمن التحالف الدول، ونطمح إلى تعاون أكبر في المجالات الاستخبارية والأمنية".