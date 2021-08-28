شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: مستمرون فى التضامن مع لبنان والوقوف إلى جانب شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على استمرار تضامن الجامعة مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في محنته.

وقال أبوالغيط، في تصريح صحفي قبيل توجهه الى بغداد لحضور المؤتمر الاقليمي لدعم العراق،"استمعت إلى مناشدة الرئيس ميقاتي للجامعة ولي شخصيا للاستمرار في دعم لبنان.. وانا بدوري أقول أنني أقدر هذه المناشدة.

وأضاف أبو الغيط: "سبق أن اتصلت بالرئيس ميقاتي متمنيا له التوفيق في تشكيل الحكومة.. وأؤكد علي أن الاسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات اللازمة بشكل فوري سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في انقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني للخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر به".

وتابع:" أتمني التوفيق للرئيس ميقاتي في معالجة العقبات الموضوعة في طريق تشكيل الحكومة والتي لم يتم تذليلها منذ ما يزيد عن عام كامل للأسف".

يذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حذرت من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها واعتداءاتها على مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك والمساس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة بما يُهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت الجامعة، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى المُبارك عام 1969، على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم القوي لصموده في مدينة القدس المُحتلة بمواجهة سياسات ومُمارسات العدوان الإسرائيلي المُمنهج الذي يستهدف تهويدها وتشويه هويتها العربية وتهجير أهلها الفلسطينيين العرب.

وطالبت الجامعة المجتمع الدولي بالإضطلاع بمسؤولياته إزاء مدينة القدس المحتلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف هذه الجرائم والاعتداءات وإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس القانوني والتاريخي، والالتزام بقرارات مجلس الأمن خاصةً القرار رقم 2334 لسنة 2016 الذي أكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على خطوط 4 يونيو 1967.

وأوضحت الجامعة أن ذكرى إحراق المسجد الأقصى تأتي في سياق سياسة ومُخططات الاحتلال المُمنهجة والمتواصلة التي تستهدف الحرم القدسي الشريف والأماكن المُقدّسة المسيحية والإسلامية، كما تستهدف هوية القدس وعروبتها طمساً وتزويراً واستيطاناً وتهويداً.

وأعربت جامعة الدول العربية عن اعتزازها الكبير بصمود الشعب الفلسطيني وقيادته، وبصمود المقدسيين والمؤسسات والمرجعيات المقدسية حمايةً للقدس ودفاعاً عنها وعن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات وهوية القدس التي كانت وسوف تبقى رغم كل التحديات والمخططات قلب فلسطين العربية، وجوهر القضية الفلسطينية العادلة وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.