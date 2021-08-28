أداة بحث جديدة على أنستجرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن تطبيق أنستجرام عن آلية بحث جديدة للهواتف الذكية، ستعرض اقتراحات للصور ومقاطع الفيديو بدلاً من مجرد حسابات المستخدمين والهاشتاق.



وحسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن أنستقرام قدم نظام البحث الجديد لتطبيقه على الهواتف، لتضييق الفجوة بينه وبين تطبيق تيك توك، الذي يطبق الأسلوب نفسه عند القيام بالبحث عبر منصته.

وطرح أنستجرام، التحديث الجديد لعملية البحث، عبر المدونة الرسمية للتطبيق، ومن خلالها يتم وصف طريقة استخدام التحديث الجديد بشكل صحيح.

غير أنها لم تفعل حتى الآن على نطاق دولي لكافة المستخدمين، وذكر الموقع أن ما يريده أنستجرام هو عرض الصور ومقاطع الفيديو حول ما يبحث عنه المستخدم، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف محتوى جديد دائما.

وتعمل منصة أنستقرام على تجربتين مختلفتين لتعزيز التفاعل في التطبيق، والاستفادة من ظهور NFT، أو المنتجات الرقمية، أثناء البث.

وتجرب أنستجرام خيار قصص جديد يسمى قصص نادي المعجبين، الذي يمكن المستخدمين من نشر محتوى قصص حصري لا يمكن مشاهدته إلا من قبل أعضاء نادي المعجبين أو المجموعة المعتمدة.

ووفقا لما شاركه باحث التطبيق أليساندرو بالوزي، فإن قصص نادي المعجبين لن تكون مرئية إلا من قبل أعضاء المجموعة، ولن يتمكن المستخدمون من التقاط لقطات شاشة لمنشورات القصص الحصرية هذه.

ويضيف ذلك خيارا آخر إلى خيارات قصص أنستقرام الحالية، وفي الوقت الحالي، يمكنك تعيين حسابك بالكامل على خاص، بحيث لا يتمكن سوى متابعيك من رؤية قصصك، أو يمكنك إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين لمشاركة القصص الأكثر خصوصية، بدلاً من المشاركة علنا.

ويضيف هذا الخيار الجديد فئة أخرى مع إضافة الأعضاء الذين يدفعون على الأرجح إلى قائمة نادي المعجبين، حيث يمكنك مشاركة المحتوى الحصري.

ويبدو أن هذا الخيار يتماشى مع جهود أنستقرام الأوسع لإضافة المزيد من الأدوات لصناع المحتوى من أجل تحقيق الدخل من جهودهم عبر المنصة.

ووفقا لاكتشافات بالوزي السابقة، فمن المحتمل أن نحصل على مزيد من المعلومات من أنستقرام في الشهر المقبل أو نحو ذلك.