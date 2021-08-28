تحديثات مبتكرة من شركة أبل لجهاز "ماك ميني" قبل طرحه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد الخبير الموثوق "مارك جورمان" بأن موعد طرح أبل للجيل الجديد من أجهزة "ماك ميني" سيكون خلال الأشهر المقبلة.



ويأمل أن يطرح قبل نهاية 2021 بعدد مميز من التحديثات، تشمل تصميمه الخارجي، مع توفير المزيد من فتحات الوصلات.

كان جهاز "ماك ميني"، من أوائل منتجات أبل التي حصلت على معالج M1 في عام 2020 إلى جانب كل من جهاز "ماك بوك إير"، و"ماك بوك برو".

وفي ترتيب أولويات أبل لتطوير التصميم، يأتي جهاز "ماك بوك" في البداية، حيث يرتقب طرح جيله الجديد في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ومن بعده، يأتي "ماك بوك إير"، ثم "ماك ميني".

وبخلاف الإصدار الجديد المرتقب من جهاز "ماك بوك برو" الذي يُطرح قبل نهاية 2021، ترددت أنباء تفيد بطرح نسخة أخرى من الجهاز مطلع 2022.

وحسب موقع "ماك رومرز"، المتخصص بأخبار أجهزة ماك من أبل، فإن أحد الخبراء المختصين بشأن أبل تنبأ بطرح إصدار جديد من جهاز "ماك بوك إير"، يصل في النصف الأول من 2022، وتميزه ألوانه المختلفة.

ويدعم هذا الادعاء تقرير سابق كانت نشرته "بلومبيرج"، عن خطط أبل لتقديم إصدار أكثر تطورا من أجهزة "ماك بوك إير" العامل بمعالج M1، سيكون لهذا الإصدار الجديد عدد من السمات المتميزة، من ضمنها طرحه بمعالج M2 أكثر تطورا، وتوفر بخيارات متعددة من الألوان.

وحتى الآن تتحفظ أبل على أي تفاصيل تتعلق بهذا الإصدار المزمع من جهاز "ماك بوك" متعدد الألوان، وحسب تغريدة للخبير "مينج تشي كيو"، ستطرح أبل إصدار "ماك بوك إير" الجديد مطلع 2022 بشاشة "ميني لد mini-led".