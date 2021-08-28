شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وإصابة آخرين فى تفجير قرب مسجد بمحافظة الضالع وسط اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط قتيل وأُصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، فى تفجير وقع قرب مسجد فى محافظة الضالع وسط اليمن، وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن عبوة ناسفة كانت مزروعةً في إحدى السيارات انفجرت بالتزامن مع خروج المصلين من مسجد الساحة في منطقة الجليلة بمدينة الضالع، بعد أدائهم صلاة العشاء.

وأضاف أن التفجير استهدف قيادياً سلفياً أثناء خروجه من المسجد بعد محاضرة بين صلاتي المغرب والعشاء.

ووفقاً للمصدر فإن العبوة الناسفة أوقعت قتيلاً من المصلين وأصابت ثلاثة آخرين حال أحدهم حرجة.

وتتولى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، المهام الأمنية في مدينة الضالع التي تمثل همزة الوصل بين المحافظات الشمالية والجنوبية في البلاد.

ولقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، السبت الماضى، بنيران قوات الجيش اليمني، غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد. واستدرجت قوات الجيش اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة "الطوير"، في محيط مديرية مقبنة، واستهدفتها، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار. وكانت قوات الجيش اليمنى قد نفذت عملية ناجحة، على مواقع للمليشيا الحوثية، شمال غربي مدينة تعز، أسفرت عن تكبد العدو خسائر كبيرة.

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، أمس السبت، بنيران قوات الجيش اليمني، غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

واستدرجت قوات الجيش اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة "الطوير"، في محيط مديرية مقبنة، واستهدفتها، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.

وكانت قوات الجيش اليمني قد نفذت - أمس - عملية ناجحة، على مواقع للمليشيا الحوثية، شمال غربي مدينة تعز، أسفرت عن تكبد العدو خسائر كبيرة.