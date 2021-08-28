عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مزايا جديدة من فيسبوك ماسنجر في عيد ميلاده العاشر.. ماذا يقدم

السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365

تقدم شركة فيسبوك لأكثر من 5 مليارات شخص حول العالم من مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر 10 مزايا جديدة في ذكرى إطلاق التطبيق العاشرة.



يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق تطبيق Facebook Messenger، وقالت فيسبوك أنها احتفالا بذكرى إطلاق التطبيق العاشرة ستوفر 10 مميزات للمستخدمين ضمن حزمة أطلقت عليه حزمة عيد الميلاد.

مميزات فيسبوك ماسنجر Messenger الجديدة

استطلاع آراء الأصدقاء مباشرة من خلال ماسنجر

وتتضمن مميزات تطبيق فيسبوك ماسنجر Messenger الجديدة إمكانية إعداد استطلاع رأي ومشاركته مع الأصدقاء مباشرة.

وتفعيل ميزة استطلاع الآراء على فيسبوك ماسنجر (Facebook Messenger) من خلال النقر على الاستطلاعات ثم اختيار علامة التبويب "الأكثر احتمالا" لاختيار سؤال وتحديد أسماء المشاركين في الدردشة للإجابة عليه.

إرسال هدايا عيد الميلاد النقدية

والميزة الثانية التي يقدمها فيسبوك ماسنجر (Facebook Messenger) لمستخدميه، هي إمكانية إرسال هدايا نقدية مباشرة من خلال التطبيق.

ويمكن إرسال الهدايا النقدية من خلال الاعتماد على خدمة Facebook Pay، و سيصل إخطار للمستخدم بالهدية الخاصة مرفق معه بالونات افتراضية، وبمجرد تأكيد بيانات الدفع ستصل الهدية النقدية للحساب المصرفي على الفور، لكن الميزة متوفرة الآن في الولايات المتحدة فقط.

ثيم جديد وإيموجي صوتية

تشمل مميزات فيسبوك ماسنجر Messenger الجديدة ثيم عيد الميلاد الجديد الذي يضفي مظهرا احتفاليا، بالإضافة إلى حزمة ملصقات جديدة، كما يمكن إرسال أغنية للاحتفال بعيد الميلاد بواسطة الايموجي الصوتية Soundmoji، مع إمكانية الاستفادة من ميزة جديدة باسم Word Effects لإقران الكلمات والجمل بالإيموجي، بحيث يمكن إقران ايموجي احتفالي بجملة “عيد ميلاد سعيد” على سبيل المثال، وعند إرسال الجملة في محادثة ما عبر ماسنجر، يظهر الإيموجي الاحتفالي متحركا على الشاشة.

طريقة جديدة لمشاركة جهات الاتصال

ويقدم التحديث الجديد لتطبيق فيسبوك ماسنجر (Facebook Messenger) طريقة جديدة للمستخدمين لمشاركة جهات اتصال فيسبوك بسهولة مع الأصدقاء، بحيث يمكن للمستخدم النقر على أي جهة اتصال في سجل الدردشات، ثم النقر على مشاركة جهة الاتصال وإرسالها لأي صديق آخر عبر ماسنجر مباشرة.

ويمكن لمستخدمي ماسنجر الحصول على المميزات الجديدة الآن، وذلك من خلال تحميل أحدث إصدار من التطبيق لهواتف أندرويد من خلال متجر Google Play ولهواتف آيفون من خلال متجر آبل للتطبيقات App Store.