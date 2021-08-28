شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: مصرون على إجراء الانتخابات فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وقال الدبيبة- وفقا لما أوردته بوابة (الوسط) الليبية- إن الحكومة الليبية قدمت خطة أمنية ولوجوستية من أجل تنظيم الانتخابات، موضحا أن من يريدون تعطيل الانتخابات هم من يتحدثون عن عدم قدرة الحكومة على تنظيمها.
وعُقد صباح الأربعاء الماضى بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي الليبى، الدكتور محمد المنفى، برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.
وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسي في بيان له، أن اللقاء تطرق إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها، في ظل تأخر اعتماد الميزانية العامة للدولة.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال الاجتماع دعمه لحكومة الوحدة، ومساندته للمجهودات التى تبذلها، مشيراً إلى أهمية العمل بشكل جاد من أجل تنفيذ المشروعات العاجلة التي لها علاقة مباشرة بحاجات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم في كامل تراب الوطن.
كما أكد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة وزير الدفاع، أن حكومته تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي مُنظم يحمل شعار "كلنا فداء للوطن"، تكون فيه سلامة وأمن المواطن فوق كل اعتبار.
ووفقا لما ذكرته بوابة "الوسط" الليبية، الخميس الماضى، فقد أجرى الدبيبة إلى جانب وزير الداخلية اللواء خالد مازن ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية للوقوف على احتياجاتها، ولقاء عدد من القادة العسكريين بها.
وأعرب رئيس الحكومة في كلمة أمام الجنود، عن فخره واعتزازه بالعناصر الشابة التي يملؤها التفاؤل والعزة والكرامة والتي تحمل قلوب عامرة بحب الوطن.
وأكد، دعم بناء جيش قوي مُنظم، إلى جانب بناء الدولة الحديثة التي توفر سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، مشددا على أن أمن واستقرار ليبيا هدف غال، ولن يسمح لأحد بالعبث به أبدا.