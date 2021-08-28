شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: مصرون على إجراء الانتخابات فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وقال الدبيبة- وفقا لما أوردته بوابة (الوسط) الليبية- إن الحكومة الليبية قدمت خطة أمنية ولوجوستية من أجل تنظيم الانتخابات، موضحا أن من يريدون تعطيل الانتخابات هم من يتحدثون عن عدم قدرة الحكومة على تنظيمها.

وعُقد صباح الأربعاء الماضى بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي الليبى، الدكتور محمد المنفى، برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسي في بيان له، أن اللقاء تطرق إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها، في ظل تأخر اعتماد الميزانية العامة للدولة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال الاجتماع دعمه لحكومة الوحدة، ومساندته للمجهودات التى تبذلها، مشيراً إلى أهمية العمل بشكل جاد من أجل تنفيذ المشروعات العاجلة التي لها علاقة مباشرة بحاجات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم في كامل تراب الوطن.

كما أكد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة وزير الدفاع، أن حكومته تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي مُنظم يحمل شعار "كلنا فداء للوطن"، تكون فيه سلامة وأمن المواطن فوق كل اعتبار.