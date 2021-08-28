شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تكشف غموض قتل "حسناء بغداد" وتعتقل المنفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، بتمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على قاتل الفتاة نورزان الشمري "حسناء بغداد" .



حسناء بغداد

وبحسب "السومرية نيوز"، قال المصدر إن "قوات من مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من القبض على قاتل الفتاة نورزان الشمري، مبيناً أن القاتل هو شقيق المجنى عليها، حيث نفذ الجريمة بالتعاون مع إثنين من اولاد عمها".

وأشار إلى أن القاتل وبحسب اعترافاته الأولية فان الجريمة ارتكبت بدافع "غسل عار".

وأكد المصدر، أن "القوات الأمنية رصدت تحركات المشاركين بالجريمة، وجار العمل على اعتقالهم".

ويوم الخميس الماضى، أصدرت وزارة الداخلية، توضيحا حول ملابسات الجريمة حيث أشارت فى بيان إلى انها قامت "بتشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل الى منفذى تلك الجريمة، موضحة ان الجريمة نفذت من قبل ٣ اشخاص باله حادة سكين".



حسناء بغداد نورزان الشمرى

واضافت انه "كمعلومة أولية لا يوجد أى اعتداء جنسى على الفتاة كون الجريمة نفذت فى الشارع وبانتظار تقرير الطب الشرعى ".