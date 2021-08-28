شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وموريتانيا ترصد 246 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجّلت لبنان 1124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم، إلى أن إجمالى عدد الإصابات وصل إلى 597978، فيما بلغ مجموع الوفيات 8035 .

فيما سجّلت موريتانيا 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) و6 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية فى بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس بلغ 32967 ، فيما بلغ إجمالى الوفيات 699.

وأعلنت اللجنة الموريتانية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا أنها ستطلق الإثنين القادم حملة لتوفير الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، لكل المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى.

وأفادت اللجنة في بيان لها عقب اجتماع ترأسه رئيس الوزراء محمد ولد بلال مساء أنه تقرر متابعة التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون"، و"سينوفارم" في كل المراكز والنقاط الصحية في البلاد.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامات والتباعد الجسدي ومواصلة غسل الأيدي والتعقيم، ومنع التجمعات.

وتسلمت موريتانيا دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا ، مقدمة من فرنسا. وذكرت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان- أن الدفعة الجديدة من اللقاح تدخل في إطار مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية.

وتجاوزت الكمية التي تسلمتها موريتانيا، من اللقاحات المضادة لكورونا 165 ألف جرعة. وأضافت الوزارة أنها ستستخدم اللقاحات في الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” للمواطنين الذين حصلوا الجرعة الأولى.