شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يبدى الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم لتونس للتصدى لجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن نجاح تونس في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا، يشجع البنك الدولي على تقديم المزيد من الدعم لها في ذلك المجال.

وعبر بلحاج، خلال لقائه أمس الجمعة ، مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، عن ارتياحه للعمل الذي أنجز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالتعاون مع شركائها في إطار الاستعداد لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لآثار جائحة كورونا، الذي ستقوم بموجبه الوزارة بصرف مساعدات على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وأكد بلحاج، حرص البنك على تعزيز التعاون ودعم برامج تونس في مجال الحماية الاجتماعية ومقاومة الفقر والضمان الاجتماعي.

يذكرأن، أعلن المدير العام للصحة ومنسق عمليات التلقيح المكثف ضد كورونا فى تونس فيصل بن صالح، أن وزارة الصحة ستطلق ثالث أيام التلقيح المفتوح ضد كورونا الأحد المقبل، على أن يتم توجيه رسائل إخطار مساء اليوم للفئات العمرية المعنية بالتلقيح. وفق إذاعة شمس التونسية.

وأضاف فيصل بن صالح، أنه سيتم تخصيص ما يقارب 400 مركز بمختلف جهات البلاد ستفتح أبوابها من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.

ولفت بن صالح إلى أنه تم تخصيص فريقين لتطعيم كل فئة عمرية اذ سيتم تخصيص فريق للأطفال من سن 15 سنة إلى 17 سنة وفريق آخر ل40 سنة فما فوق، وذلك باعتبار أنه سيتم تطعيمهم بلقاحات مختلفة وهى "فايزر" للأطفال و"أسترازينكا" للفئة العمرية الأخرى.