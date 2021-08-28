رئيس دولة عظمى في طريقه إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر القمة

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت اللجنة الإعلامية لمؤتمر دول الجوار في بغداد، في بيان تلقته "سبوتنيك" مساء اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيصل بعد منتصف الليل إلى العاصمة بغداد.

وأكدت اللجنة أن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي سيكون باستقبال الرئيس الفرنسي ماكرون، للمشاركة فيمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وجهت الحكومة العراقية، في وقت سابق، دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة دول جوار العراق، المقرر أن تستضيفها العاصمة بغداد نهاية هذا الشهر الجاري.