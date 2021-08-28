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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا بمنطقة الرفعية قرب الحدود العراقية الكويتية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سقطت عدد من الصواريخ اليوم على الحدود العراقية الكويتية، وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أن ثلاثة صواريخ سقطت في قضاء سفوان الحدودى مع الكويت، ولم تتسبب بأي خسائر بشرية أو مادية.
أماكن سقوط الصواريخ
صواريخ
سقوط الصواريخ
يذكرأن، أعلنت الشرطة العراقية، القبض على إرهابي ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابية.
وذكرت الشرطة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن مفارز سيطرة بغداد واسط التابعة إلى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة محافظة بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا إرهاب متهم بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية، ومن خلال التفتيش الدقيق والمتابعة تبين وجود اسم هذا المتهم ضمن قاعدة بيانات المطلوبين".