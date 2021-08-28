شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا بمنطقة الرفعية قرب الحدود العراقية الكويتية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقطت عدد من الصواريخ اليوم على الحدود العراقية الكويتية، وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أن ثلاثة صواريخ سقطت في قضاء سفوان الحدودى مع الكويت، ولم تتسبب بأي خسائر بشرية أو مادية.



أماكن سقوط الصواريخ



صواريخ

سقوط الصواريخ

يذكرأن، أعلنت الشرطة العراقية، القبض على إرهابي ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابية.