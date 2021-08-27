شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد حاجته لخبرات قوات "الناتو" في مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العراق، اليوم الجمعة، حرصه على الاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير قدرات قواته الأمنية لتنفيذ مهامها بمهنية عالية.

وقال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في بيان عقب لقائه قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق الطيار دونالد بيفس، "إن التعاون مع بعثة حلف الناتو في العراق بدأ منذ عام 2004، وقد اكتسبت قواتنا الأمنية على اختلاف صنوفها خبرة كبيرة نتيجة لذلك التعاون، وساهم بتطوير عملها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأضاف، أن بلاده حريصة على الاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير قدرات قواته من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في الارتقاء بأداء المؤسسة العسكرية والأمنية وتنفيذ مهامها بمهنية عالية.

من جانبه أكد بيفس استعداد البعثة لتقديم الدعم اللازم للعراق وتطوير مهارات قواته الأمنية ومواجهة تحديات الإرهاب.