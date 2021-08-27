شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم مؤسسة تبيع اكسسوارات جوالات مقلّدة لعلامة تجارية مسجلة.. 50 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عاقبت هيئة الملكية الفكرية مؤسسة قامت بعرض وبيع اكسسوارات جوالات مقلّدة لعلامة تجارية مسجلة. وأوضحت الهيئة، أنه تم معاقبة المؤسسة بـ 50 ألف ريال بعد ثبوت عرضها وبيعها لاكسسوارات جوالات مقلدة. وأكدت أن احترام حقوق مالك العلامة التجارية المتمتعة بالحماية دليل على وعي الإنسان بالملكية الفكرية، ويجنبه الوقوع في المخالفة.

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