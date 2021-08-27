شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يحذر من أتربة مثارة على منطقة «الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، تنبيها بشأن تحذيرات صدرت من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة الرياض.

وشمل التنبيه عن الأتربة المثارة محافظات الخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما، بالإضافة إلى الدوادمي والقويعية وشقراء.

وذكر الدفاع المدني أن الأتربة تستمر في الأجواء بدءاً من الساعة 10 صباح اليوم الجمعة، وحتى 12 صباحًا من يوم غدٍ السبت.