«وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ» تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» من صلاة المغرب (فيديو)

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جدة - http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/08/وَذَكِّرْ-فَإِنَّ-الذِّكْرَىٰ-تَنفَعُ-الْمُؤْمِنِينَ-صلاة-المغرب-اليوم-من-الحرم-المكي-الشيخ-د-ماهر_المعيقلي-️.mp4

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