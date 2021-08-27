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الوليد بن طلال يكشف عن عادة مارسها في 153 دولة و6 قارات... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال لمتابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه مارس السباحة ورياضات مختلفة، مثل ركوب الخيل والجري ورمي السهام والكريكيت وكرة القدم وغيرها في دول عدة.

لكن أكد الوليد بن طلال في تغريدته أن مدينة "نيوم" كانت الأجمل لممارسته كل تلك الرياضات.

وأرفق الأمير السعودي مقطعا مصورا له مع تغريدته على "تويتر" يبين ممارسته لمختلف الرياضات في دول ومناطق مختلفة من العالم، ومن بينها "نيوم".

​وتوصف مدينة "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، حيث يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع شمال غربي السعودية، وتقدر استثماراته بـ500 مليار دولار.

المشروع سيكون إحدى أهم ركائز التحول الاقتصادي في السعودية بتوفيره لمصادر دخل متنوعة من خلال القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في 2025.

ومدينة "نيوم" هي جزء من خطة "رؤية 2030" التي يتبناها ، الأمير ، وترمي لجذب الاستثمار الأجنبي وخلق الوظائف للحد من اعتماد المملكة على النفط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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