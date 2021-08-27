شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات واختناقات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيان، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة (بيتا) جنوب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل - في تصريح صحفي - إن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عولجا ميدانيًا بينما أصيب 26 متظاهرًا بالاختناق بقنابل الغاز المُسيل للدموع، خلال المواجهات في بيتا، إضافة إلى 5 آخرين أصيبوا بجروح وكسور في موقع المواجهات.