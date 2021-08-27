شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يُشارك فى المؤتمر الإقليمى لدعم العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، صباح غد السبت، إلى بغداد للمشاركة فى المؤتمر الإقليمى لدعم العراق، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الجانب العراقي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن المؤتمر، الذى يحضره لفيف من القادة، يسعى لحشد الدعم الإقليمى والدولى من أجل العراق، وبهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التى يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمنى والاقتصادي.

وأكد المصدر أن الجامعة العربية تواكب العراق وتُثمن عالياً جهوده من أجل تعزيز سيادته وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وكذا نشاطه الملحوظ من أجل الاستقرار الإقليمى ومد جسور التعاون مع مختلف الأطراف.