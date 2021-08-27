شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السعودية بالأمم المتحدة: يجب احترام إرادة الشعب الأفغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله المعلمى مندوب السعودية في الأمم المتحدة، إن المملكة العربية السعودية تتابع الوضع الأفغاني خلال القنوات الدبلوماسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مندوب السعودية في الأمم المتحدة، أنه يجب احترام إرادة الشعب الأفغاني، موضحا أن المملكة العربية السعودية تؤيد إرساء الاستقرار والسلام في أفغانستان.

وأضاف مندوب السعودية في الأمم المتحدة،: نأمل أن يتفادى الموفد الدولي الجديد لليمن أخطاء سلفه، موضحا أن موفدى الأمم المتحدة استنفذوا الوقت في محاولة استرضاء الحوثيين.

وقال مندوب السعودية في الأمم المتحدة،: ننتظر من إيران أن تعزز خطاباتها بالأفعال، لافتا إلى أن تيارات متشددة في ليبيا تدعمها جهات خارجية.