شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: نمر بظروف استثنائية ستنتهى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قيس سعيد، الرئيس التونسى، إن تونس تمر بظروف استثنائية ستنتهى قريبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ولا يزال الرئيس التونسى قيس سعيد يستكمل خطته لبناء الدولة الجديدة وإنهاء سطوة الفساد وكل ما يعرقل نهضة بلاده، وهى الخطة التى بدأها فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى بقرارات إعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشى، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.

وفى هذا السياق، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إعفاء عدد من كبار المسؤولين فى الوزارة والهياكل التابعة لها، حسبما ذكرت وكالة أنباء تونس، وشملت الإعفاءات كل من بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار وبثينة بن يغلان المديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات وسامى الزوبيدى المدير العام للأداءات.