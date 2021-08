اتفاق تاريخي بين بغداد وموسكو لاستئناف عمل الشركات الروسية في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك"، اليوم، أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، ترأسا اجتماعات اللجنة العراقـية- الروسية المشتركة في دورتها التاسعة، والتي عقدت في موسكو، يوم أمس الخميس، لمناقشة ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم الجانبين الصديقين.

وأكدت الخارجية العراقية، أن الجانبين تطرقا إلى عدد من ملفات التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، وتطوير تكنولوجيا الزراعة، وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين، والدبلوماسيين من كلا البلدين.

كما بحثا دعم ملف الطلبة العراقيين، وتجديد الإقامة، وفي هذا الملف تم تثمين القرار للسماح للطلبة العراقيين بالعودة إلى روسيا لتكملة دراساتهم في الجامعات الروسية.

وأضاف البيان: "كما بحث الجانبان تطوير الجانب السياحي والثقافي، والعمل على زيادة الدعم، وتسهيل الرحلات الجوية في كلا البلدين، لتفعيل العلاقات التجارية".

ونوّهت الخارجية العراقية إلى أن "ملفات الطاقة احتلت جانباً مهماً من جدول الأعمال، حيث تلعب الشركات الروسية للنفط والغاز دورًا مهمًا في القطاع النفطي وإعادة صياغة الصناعة النفطية، وتم تشخيص بعض المشاكل العالقة بين الشركات ووزارة النفط، وتم معالجتها".

وتابعت: "في مجال الطاقة الكهربائيّة تم النقاش حول المشاريع الكهربائيّة المتروكة أو المتلكئة والتي تم التعاقد حولها مع الشركات الروسية في السابق، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تفعيل العمل في هذه المشاريع وعودة الشركات الروسية للعمل فيها".

