شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع السفيرة الأمريكية مستجدات الأوضاع في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأوضاع العامة في البلاد مع السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا.

جاء ذلك في لقائها اليوم الجمعة، بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة بالعاصمة بيروت.

وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات كافة في لبنان الذي لا يزال يواجه العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية.

وعقب اللقاء، غادرت السفيرة الأمريكية دون الإدلاء بتصريحات.