السيسي يعرض الإنجازات المصرية في قمة "مبادرة الشراكة مع أفريقيا"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، أن مشاركة الرئيس السيسي، جاءت في إطار حرصه على التواصل المستمر لمصر مع دول مجموعة العشرين.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation