مقتدى الصدر يدعو لمشاركة مليونية في الانتخابات العراقية بعد رفضه خوضها في البداية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الجمعة، عن زعيم التيار الصدري في البلاد، عزمه المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بكل عزم وإصرار، فيما دعا إلى مشاركة مليونية في الانتخابات.

وقال الصدر في كلمة له إنه "تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية"، مبينا أنه "الورقة جاءت وفقا لتطلعاتنا".

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وأضاف زعيم التيار الصدري في العراق: "اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات"، داعيا إلى وقفة تحت قبة البرلمان لتطبيق بنود الورقة الإصلاحية"، مشيرا إلى أنه "أجد نفسي محتاجا إليكم وشكرا للأخ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أعلن، الشهر الماضي، أنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب، مشيرا إلى أنه لن يشارك في الانتخابات حفاظا على ما تبقى من البلاد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنه لا يمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات. وشدد الكاظمي على أن العراق بحاجة إلى تكاتف الجميع؛ "الشعب والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط".

وفازت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر بالانتخابات البرلمانية عام 2018، وحصلت على 54 مقعدا.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد، الثلاثاء الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك أطروحات لتأجيلها رغم أن الجو العام يؤيد إجراءها في موعدها.

وكان مصدر سياسي عراقي مقرب من الحكومة العراقية، قد صرح لـ"سبوتنيك" منذ أيام، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد يتخلى عن تمسكه بإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، بموعدها المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل، إذا أصر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، على عدم المشاركة في الانتخابات.

وقررت الحكومة العراقية، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتكون في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بدلا من يونيو/حزيران، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

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