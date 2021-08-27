اعتقال إرهابى ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت الشرطة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن مفارز سيطرة بغداد واسط التابعة إلى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة محافظة بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا إرهاب متهم بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية، ومن خلال التفتيش الدقيق والمتابعة تبين وجود اسم هذا المتهم ضمن قاعدة بيانات المطلوبين".