اخبار الخليج

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق جراء قمع مسيرة فى قلقيلية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق جراء قمع مسيرة فى قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثمانية فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق محافظة قلقيلية.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة؛ ما أدى إلى إصابة ثمانية بالرصاص أحدهم في القدم نقل على إثرها إلى المستشفى.


واستهدف الاحتلال سيارة إسعاف بالرصاص المعدني، ما أدى إلى تحطم زجاجها الخلفي.
 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا