إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق جراء قمع مسيرة فى قلقيلية

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثمانية فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق محافظة قلقيلية.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة؛ ما أدى إلى إصابة ثمانية بالرصاص أحدهم في القدم نقل على إثرها إلى المستشفى.



واستهدف الاحتلال سيارة إسعاف بالرصاص المعدني، ما أدى إلى تحطم زجاجها الخلفي.

