شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد الحرص على أمن واستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الجمعة، على حرص دول مجلس التعاون على أمن واستقرار العراق، مؤكدًا حضوره لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إن عبد الستار هادي الجنابي سفير جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية، التقى نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بحث الجانبان علاقات الأخوة والجوار التاريخي للعراق ودول الخليج العربي، وبين الأمين العام أن دول مجلس التعاون حريصة على أمن واستقرار العراق ومهتمه بإعادة إعماره".

كما اتفق الجانبان - بحسب البيان - على تفعيل آليات الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون والجهات العراقية المختصة، وتفعيل آليات الحوار المشترك.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال، أمس الخميس، "إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي ستبدأ أعماله السبت المقبل، يعد حدثًا مهمًا للعراق والمنطقة بأكملها"، مشددًا على أن بلاده تسعى إلى إقامة أفضل العلاقات مع محيطها، داعيًا إلى تكاتف دول المنطقة لحل تحديات كثيرة.