محلل سياسي عراقي: مؤتمر بغداد لبنة لقمة أكبر تهدف لتحسين الأجواء

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Mohamed Hemeda

ولفت الجابري في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن الاجتماع "يضع اللبنات الأساسية لبناء علاقات يمكن أن تكون متوازنة أو تبنى على أساس الحوار بين الدول الإقليمية أولا وانعكاسات ذلك على العراق والمنطقة".

وأضاف أن هذا الاجتماع "بداية لقمة أكبر مع العلم أنها لن تحقق كل ما تهدف له بغداد ولكن تقارب وحضور وزراء الخارجية والتشكيل الدبلوماسي العالي سينعكس بشكل إيجابي على طبيعة بناء علاقات دبلوماسية جديدة في المنطقة سواء من قناعة العراق أو هذه الدول أنه لا سبيل إلا الحوار وتحسين الأجواء والجلوس على طاولة الحوار".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيشارك في مؤتمر بغداد المزمع عقده السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة في بيان: "إن وفدا من إيران برئاسة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيحضر مؤتمر دول الجوار في بغداد".

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحضور قيادات من 9 دول إقليميَّة وأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر إلى جمع إيران مع الفرقاء من دول الخليج لخفض التوترات والبحث عن وسيلة للحوار المباشر.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن "المؤتمر فرصة لجميع دول المنطقة إلى بناء السلام على أساس التكامل بين شعوب المنطقة".