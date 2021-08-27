شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح موعد الجرعة الثانية حال الإصابة بالفيروس عقب الجرعة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة موعد الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”، إذا أصيب المتلقي بالفيروس عقب أخذ الجرعة الأولى.

وأوضحت الوزارة رداً على استفسار حول هذا الشأن ، إنه عند الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من إتمام مدة التعافي.

ونوهت إلى أن تلك التوصية جاءت وفق دراسات طبية أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، مشيرةً إلى أن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة بمتحورات الفيروس.