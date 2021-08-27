فيديو لفتاة شهيرة مع رجال أمن يثير ضجة في السعودية... ماذا فعلت وما عقوبتها

دبي - محمود عبدالرازق - كانت القحطاني تقود دراجة هوائية عندما بدأت تطاردها سيارة شرطة في أحد شوارع الرياض بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ووثقت القحطاني تلك اللحظات في فيديو عبر تطبيق سناب شات، قالت فيه إن كمامتها في جيبها لكنها لن ترتديها "عنادا فيه" كما إنها تلفظت بألفاظ وصفها المتابعون بأنها "نابيه ومستفزة" بحق رجل الأمن الذي "يؤدي دوره".

وشن مغردون هجوما حادا على مشاعل، مطالبين السلطات باتخاذ أقصى العقوبات بحقها، لكونها ارتكبت "عدة مخالفات مثل تصوير رجل الأمن وهو يؤدي مهامه، التلفظ عليه بألفاظ نابيه ومستفزة، لباس غير لائق ومخالف للذوق العام، التشهير، التطاول على الدين، عدم لبس الكمامة".

وفي المقابل، دافع آخرون عن القحطاني، إذ اعتبروا أن ما جاء في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لا يحتاج إلى كل هذه الضجة".

وبعد انتشار الفيديو، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق مواطنة في العقد الثالث من العمر وإحالتها إلى النيابة العامة"، في إشارة إلى القحطاني دون تسميتها.

وقال الكريديس، وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية، إن "المرأة تلفظت على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا".

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